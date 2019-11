Reine Automation reicht also nicht aus - vielmehr braucht Digitalisierung für eine erfolgreiche Zukunft erheblich mehr direkte Interaktion mit dem Markt. IIoT sowie ein intelligentes ERP ermöglichen hier disruptive Business-Optionen auch für industrielle Unternehmen.

Die weltweit zunehmende Dominanz der Plattform-Ökonomie ist unübersehbar. Unternehmen müssen sich schnell entscheiden - und in Sachen Plattform die Weichen stellen. Wer wollen sie in Zukunft sein: Disruptor - oder Disruptierter? eGo Life - das in Aachen seit 2019 in Serie gebaute Elektroauto, nutzt die Blockchain: In der digitalen Fahrzeugakte werden Daten von Zulieferern mit Prozess- und Produktdaten aus der Produktion, Daten aus der Werkstatt sowie Nutzungsdaten zusammengebracht. Für Konsumenten, Hersteller und Service-Partner werden Daten wie z. B. Besuche beim Service-Partner ebenfalls mittels Blockchain-Technologie gespeichert und effizient zur Verfügung gestellt. Hier trifft modernste Automobil-Fertigung auf Service-Mehrwert für Konsumenten - ein Paradebeispiel für erfolgreiche Digitalisierung im Rahmen von Industrie 4.0. Allerdings ist das in Deutschlands Fläche leider die Ausnahme statt die Regel.

Digitalisierung muss die Fabriktore verlassen

In der produzierenden Industrie Deutschlands lässt sich durch die Nutzung von Industrie 4.0 noch keine signifikante Steigerung des Bruttoinlandsproduktes, BIP, feststellen - sagen die Zahlen. Die Prognosen bis 2020 sehen laut Statista mit einem Zuwachs von 0,9 % in 2019 oder 1,7 % für 2020 nicht besser aus (DIW-Prognose zur Entwicklung des BIP in Deutschland bis 2020). Der volkswirtschaftliche Nutzen von Industrie 4. 0 bleibt damit bisher aus - und fällt unter die Schwelle der Bedeutsamkeit. Der Grund: Der Schwerpunkt der Digitalisierung in Europa ist fabrikzentriert. Stand heute machen Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus noch 98 % ihres Umsatzes mit dem Vertrieb von Produkten und Services. Die eigentlichen Potenziale von Industrie 4.0 und Industrieller IoT-Kommunikation - kurz: IIoT - liegen aber außerhalb der Werkshallen. Denn echte IIoT-Projekte sind für Kunden spürbar und erwirtschaften Mehrerlöse.

Die wenigen hier erfolgreichen Unternehmen bieten allesamt digitale Geschäftsmodelle mit digitalen Produkten und meist auf digitalen Plattformen. Sie sind 100 % kundenorientiert und nutzen digitale Business-Ökosysteme. Die Entwicklung solcher digitalen Geschäftsmodelle ist in der Industrie jedoch noch nicht Standard. In Branchen wie Automotive oder dem Maschinen- und Anlagenbau sind digitale Disruptionen dabei am wenigsten weit vorgedrungen. Elektronik & Hightech sowie der Großhandel stehen schon besser da.

Die meisten erfolgreichen disruptiven Geschäftsmodelle finden sich jedoch in anderen Branchen und haben diese nachhaltig verändert. Dort verstehen es die meist neuen Akteure besser, sich exklusiven Zugang ...

