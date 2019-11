Für die enttäuschende Performance der Thales-Aktie (auf Monats-Sicht hat das Papier rund 17% an Kurswert verloren) lassen sich Gründe finden. So gab es zum einen eine Umsatzwarnung des französischen Konzerns für das laufende Geschäftsjahr. Demnach soll das organische Umsatzwachstum in diesem Jahr bei "nur" rund 1% liegen. Ein Grund dafür soll die voraussichtlich nicht so gute Entwicklung im Segment "Aerospace" sein, wo für 2019 eine Umsatzentwicklung von -13% prognostiziert wird. Langfristig sei ... (Peter Niedermeyer)

