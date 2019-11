Facebook plant mit Libra eine eigene Währung, China prescht mit dem Plan eines digitalen Geldes voran. Damit steht für den Westen die staatliche Souveränität auf dem Spiel. Wie reagiert die Europäische Zentralbank?

Bertrand Perez und Tomer Barel wissen offenbar genau, was zu tun ist - und sie agieren sehr geschickt. Als die beiden Abgesandten von Facebooks geplanter Digitalwährung Libra vor gut einer Woche den Experten im Bundestag Rede und Antwort stehen, geben sie sich bescheiden, zurückhaltend, ja geradezu idealistisch.

Im Grunde gehe es um ein neues Zahlungssystem, nichts weiter, wie bei einer Kreditkarte, sagt Perez, Mitglied der Libra Association, die Facebook in der Schweiz gegründet hat. Libra stelle auch eine Chance zur monetären Emanzipation von 1,7 Milliarden Menschen weltweit dar. Sie verfügten bislang nicht über ein Konto, könnten künftig auf ein Onlineportemonnaie zugreifen. Für Libra-Nutzer im Westen wiederum habe die Währung den Vorteil, die Kosten für Transaktionen deutlich zu senken. Im Übrigen sei man natürlich in Kontakt mit den Aufsichtsbehörden und werde selbstverständlich mit den Regierungen zusammenarbeiten.

Wettbewerb, sozialer Fortschritt, noch dazu billiger: eine Win-win-win-Konstellation sozusagen. Perez und Barel wollen bloß keine Angriffsfläche bieten, während sie ihre schöne neue Geldwelt skizzieren. Das ist jedenfalls der Eindruck vieler Parlamentarier. Die beiden seien so "professionell wie unscharf in ihren Ausführungen" geblieben, sagt hinterher der CDU-Digitalpolitiker und ehemalige Facebook-Investor Thomas Heilmann. Aus Sicht des sozialen Netzwerks sei das geschickt. Es sammle Stimmungen bei Regulierern und Politikern ein, bevor es seine Pläne finalisiere und in die Öffentlichkeit trage: "Da lässt man sich erst einmal viele Hintertüren offen."

Die "Regierung" greift an

Selten zuvor hat eine Nachricht aus dem Silicon Valley so viel Nervosität ausgelöst wie die Ankündigung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, dem Netzwerk eine Währung hinzuzufügen. Führende Finanzminister und Notenbanker, sogar die G7, reagierten prompt auf Libra - auch, weil sie sich an einen Satz von Zuckerberg erinnerten, der inzwischen nicht mehr nur prophetisch klingt: Sein Konzern sei weniger ein traditionelles Unternehmen, in vielerlei Hinsicht eher eine "Regierung". Man kann, man muss den Libra-Vorstoß wohl entsprechend deuten: Der Regent des größten virtuellen Landes der Erde, Herrscher über Milliarden von Nutzern zwischen Trier und Tuvalu, schöpft bald sein eigenes Geld.

Ob Christine Lagarde bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt oder Jerome Powell bei der Federal Reserve in Washington: Notenbanker, die bisher die Herrschaft über Geld und Geldverkehr ausübten, ahnen genauso wie die Manager von Geschäftsbanken und Finanzpolitiker, dass da gerade etwas Großes passiert. Nur was genau? Das scheint vielen noch nicht klar. Deshalb purzeln dieser Tage Vorschläge und Alternativstrategien wild durcheinander. Libra verbieten. Einen E-Euro schaffen. Privatbanken antreiben. Ja - was denn nun?Libra sei "ein Weckruf" für alle, die glaubten, dass die Sphären von Daten- und Finanzökonomie getrennt blieben, sagt Dirk Zetzsche von der Universität Düsseldorf. "Wir wollen nicht, dass unsere Währung privatisiert wird", warnt Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Banken.

Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz gab jüngst im WirtschaftsWoche-Interview zu Protokoll: "Wir dürfen keine private Weltwährung zulassen." Als Alternative müsse Europa den E-Euro vorantreiben, "um das Feld nicht China, Russland, den USA oder irgendwelchen Privatanbietern" zu überlassen.

Warum aber stehen Notenbanker, Politiker und Regulierer der Facebook-Währung skeptisch bis ablehnend gegenüber?

Bei näherer Betrachtung stellt Libra keine neue Währung dar. Das Facebook-Geld soll an einen Währungskorb gebunden sein, der sich etwa aus Euro und Dollar zusammensetzt. Das heißt: Jede Libra-Einheit muss hinterlegt werden, etwa durch Staatsanleihen. Heben die Notenbanken die Zinsen irgendwann ...

