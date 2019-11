Der deutsche Technologieindex TecDAX hat in der abgelaufenen Handelswoche (KW44) 0,7 Prozent auf 2.828 Punkte zugelegt. Die kräftigsten Kursgewinne unter den TecDAX-Werten konnten in der abgelaufenen Handelswoche die Aktien von ISRA Vision, Jenoptik und New Work verbuchen. ISRA Vision: +7,1 Prozent auf 42,36 Euro Mit über sieben Prozent Wochengewinn stärkster TecDAX-Wert ist der 3D-Spezialist ISRA Vision. Die Aktie war bereits in der Vorwoche stark gestiegen, nachdem ein neuer Großauftr..

Den vollständigen Artikel lesen ...