In den Tests zur Leistungsfähigkeit von Lotpastenmaterialien treten häufig prozessbedingte Schwankungen auf. Das erschwert einen Vergleich. Doch gerade auf Masseflächen ist es zwingend notwendig, Materialien zu finden, welche geringe Voiding-Bildung (Fehlstellen) aufweisen. Auch in BTC-Komponenten (bottom termination components) ist Voiding häufig ein Problem. Hersteller geben Prozessempfehlungen, wie zum Beispiel Werkstoffmodifikationen oder Ergänzungen wie Preforms, oder Hinweise auf das Pad- oder Schablonendesign, auf die Via-Positionierung oder das Reflowprofil. Übereinstimmend heißt es in ihren Veröffentlichungen: Sollte die Benetzung der Bauteile und der Leiterplatte schlecht sein, gibt es eine Zunahme von Voiding; reicht das Lotvolumen nicht aus, nimmt Voiding ebenfalls zu. Der zweite Mechanismus, der zur Void-Bildung beiträgt, ist das Einschließen von flüchtigen Lot-Bestandteilen.

Indium Corporation, ein amerikanischer Hersteller von Lötmaterialien, untersucht nun den Zusammenhang zwischen Schablonendesigns und Lotvolumen in Bezug auf das Voiding. Anhand mehrerer Studien gewannen die Testingenieure eine Reihe aufschlussreicher Daten. Sie griffen dabei auf standardisierte Testmethoden zurück. Diese verfeinerten sie anschließend im Advanced Materials and Process Development Lab des Unternehmens.

Vier Testreihen zum Voiding-Verhalten

Für die Tests im Indium-Lab wurde ein kommerziell verfügbarer Versuchsträger mit 12 QFN-Bauelementen auf der Reflowseite verwendet. Bei diesen Komponenten handelt es sich um Amkor MLF68s, Abmessung 10 mm, platziert mit einem Pitch-Abstand von 0,5 mm, mit einem matten Sn-Finish. Die Leiterplatten weisen eine OSP-Oberfläche auf.

Ein kurzer Überblick über die einzelnen Studien:

Fallstudie 1: Um SAC305-Lotpasten miteinander zu vergleichen, wurden zwei verschiedene Reflowprofile angewendet. Diese Prüfung führten die Testingenieure mit der ursprünglichen Schablone für die Testplatine durch.

Fallstudie 2: Screening-Test bei entwicklungsbegleitenden Arbeiten für hochzuverlässige Legierungen mit unterschiedlichen Flussmitteln. Diese Prüfung wurde mit der originalen Schablone durchgeführt, die für das Board entwickelt wurde. Indium erläutert die Daten zweier verschiedener Reflowprofile.

Fallstudie 3: Hier werden Legierungen aus feinem Pulver mit niedrigem Silberanteil verglichen. Die Testingenieure testen Materialkombinationen mit einem modifizierten Schablonen-Design.

Fallstudie 4: Best- und Worst-Case Vergleich: In diesem Vergleich wurden zwei Standardmaterialien, die jeweils als Best- und Worst-Case ausgewählt wurden, mit den drei verschiedenen Schablonen-Designs aufgedruckt.

In allen Tests wurde die Paste per Schablone mit minimalem Rakeldruck bei 100 mm/s auf die Testboards gedruckt. Die Komponenten wurden mit Bestückungsautomaten platziert. Die Boards durchliefen dann einen 10-Zonen-Reflowofen mit Luftatmosphäre. ...

