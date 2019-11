Die Nesté-Tochter Nestlé Waters North America (NWNA) expandiert an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Das Untrnehmen hat die Watchung Spring Water Co. in Lakewood im Bundesstaat New Jersey übernommen. Der Vertrag sei am 9. Oktober unterzeichnet worden und nun sei die Transaktion abgeschlossen worden, wie NWNA am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...