1.11. 16:15: Trump platzt ins Brexit-Drama - mit einer wirren Botschaft, die ungewollt Boris Johnsons Rivalen nütztDonald Trump mischt sich in den Wahlkampf in Großbritannien ein. In einem Telefongespräch sagt er, er wünsche sich ein Wahlbündnis zwischen den Parteien von Premierminister Boris Johnson und Re ...>> Artikel lesen 1.11. 14:38: Warum 2020 für Facebook zum Horrorjahr werden könnteDas kommende Jahr wird eine große Herausforderung für Facebook.In den USA stehen Präsidentschaftswahlen an.Facebook steht seit der Wahl von Donald Trump massiv in der Kritik.Meh ...>> Artikel lesen

