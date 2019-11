Zahlen über Zahlen gilt es heute auch für unsere beiden Korrespondenten am Frankfurter Parkett, Nicole Straub und Mick Knauff, aufzuarbeiten. Außerdem gehen die Beiden natürlich auf die überaus erfolgreiche Börsenwoche ein, in der an der Wall Street nicht nur der S&P-500 als auch der Nasdaq neue Rekordstände erreicht haben. Hierzulande kratzt der DAX an der Marke von 13.000 Punkten. Bei Nemetschek sorgten die aktuellen Zahlen erst für ein kräftiges Plus, doch die Aktie ging mit einem Minus aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...