Habeck und Baerbock waren im Januar 2018 als Parteivorsitzende gewählt worden. Nun hat das Führungsduo ihre Partei offiziell um die Wiederwahl gebeten.

Zwei Wochen vor dem Bundesparteitag der Grünen haben Robert Habeck und Annalena Baerbock ihre Partei offiziell um die Wiederwahl als Parteichefs gebeten. "Und ich verspreche Euch, wenn Ihr Robert und mir die Chance dazu gebt: Wir haben noch lange nicht fertig", schrieb Baerbock in ihrer Bewerbung, die sie ebenso wie Habeck am Freitag veröffentlichte. Sie wollte das "Ausgreifen in die Breite der Gesellschaft als Bündnispartei" ausbauen. Zugleich warnte Baerbock: "Je erfolgreicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...