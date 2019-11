Der US-Präsident will Chad Wolf zum neuen geschäftsführenden Heimatschutzminister ernennen. Wolf würde damit die Nachfolge von Kevin McAleenan antreten, der im Oktober zurückgetreten war.

US-Präsident Donald Trump hat in seinem Kabinett gerne kommissarische Minister, die einfach von ihm ernannt und dann wieder über Twitter gefeuert werden können. Nach dem Ausscheiden des geschäftsführenden US-Heimatschutzminister Kevin McAleenan will er nun Chad Wolf zum kommissarischen Nachfolger ernennen, wie Trump am Freitagabend (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses erklärte. Dieser sei ein "sehr netter" und "sehr respektierter" Mann. Wolf war im Februar in die Führungsriege des Ministeriums berufen worden. ...

