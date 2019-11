Die Kalenderwoche 44 (28.10. bis 01.11.2019) startet mit der Ankündigung eines Anleihen-Debüts - die Schlote Holding GmbH, ein Zulieferer für die Automobilindustrie, plant nämlich die Begebung ihrer erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Zinskupon von 6,75% p.a. Das öffentliche Anleihen-Angebot soll vom 11. bis 19. November 2019 erfolgen. Auch die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat neue Details zu ihrer geplanten Anleihen-Emission bekanntgegeben. Die fünfjährige Unternehmensanleihe soll jährlich mit 5,50% p.a. verzinst werden und ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro aufweisen. Die Emission der neuen JDC-Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes an Alt-Anleiheinhaber.

Neue Umtauschanleihe - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH möchte den Gläubigern ihrer Alt-Anleihe 2015/21 (Zinskupon von 7,50% p.a.) einen freiwilligen Umtausch in eine neue NZWL-Anleihe 2019/25 mit einem Kupon von 6,50% p.a. anbieten. Und die Joh. Friedrich Behrens AG plant die Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2TSEB6) um bis zu 5,0 Mio. zum Kurs von 102,25 (+/- 0,25 %). Die entsprechende Nachfrage institutioneller Investoren soll nach Angaben der Emittentin vorliegen. Die im Juni dieses Jahres begebene Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN A2TSEB) der Joh. Friedrich Behrens AG wurde bislangin einem Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und wird jährlich mit 6,25% p.a. verzinst.

Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder-Newsletter-Oktober-3-2019. Bleiben Sie stets kostenlos informiert.

In der kommenden Woche startet die Zeichnungsphase für die neue sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAJ3) der Semper idem Underberg AG mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro. Der Zinskupon wird dabei zwischen 4,00% bis 4,25% p.a. liegen. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit dem Vorstand der Semper idem Underberg AG, Ralf Brinkhoff, über die neue Anleihen-Emission gesprochen. "Mit der Emission unserer neuen Anleihe 2019/2025 wollen wir zwei unserer bestehenden Anleihen, die im Jahr 2020 und 2021 auslaufen, frühzeitig refinanzieren und somit unsere Fälligkeitsstruktur optimieren", so Ralf Brinkhoff im Gespräch. Die Ratingagentur Creditreform hat unterdessen das Unternehmensrating der Homann Holzwerkstoffe GmbH Anfang der Woche von "B+" auf "BB-" angehoben. Der Ausblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...