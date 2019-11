Baumot hat eine ereignisreiche Woche hinter sich: Am Dienstag erhielt der Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) die allgemeine Betriebserlaubnis für Nachrüstung von Fahrzeugen des Daimler-Konzerns. Am Donnerstag präsentierte Baumot dann die Zahlen zum ersten Halbjahr 2019: Der Umsatz gegenüber dem Vorjahr habe sich auf rund 7,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt, das EBITDA um mehr als 3 Millionen verbessert, hieß es. Die Aktie zog nach ihrem Zwischenhoch am Dienstag ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...