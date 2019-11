Plug Power konnte am Freitag zum Ausklang der Woche einen geradezu unglaublichen Aufwärtsmarsch für sich verbuchen. Die Aktie gewann 6 % und ist dabei, ein beeindruckendes Comeback nach zwischenzeitlicher Abwärtsfahrt zu schaffen. Jetzt sind wieder Kursziele von bis zu 3 Euro denkbar. Keine Änderungen in der Nachrichtenlage… Die Aktie selbst profitiert noch immer von dem unglaublichen Hype in der Branche. Eine Änderung der Nachrichtenlage um das Unternehmen selbst war nicht zu beobachten. Daher ... (Frank Holbaum)

