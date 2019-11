Häusliche Pflege wird größtenteils von der Familie erbracht. Das ändert der gesellschaftliche Wandel - und macht so Platz für ein digitales Milliardengeschäft. Mittendrin: ein paar Technologieführer aus Deutschland.

In der Branche von Diana Heinrichs kann der nächste Sturz lebensgefährlich sein. Schließlich kommt die von der 34-jährigen Berlinerin entwickelte Technologie dort zum Einsatz, wo viele Pflegefälle ihren Ursprung nehmen: in Haushalten von Senioren. Es ist ein fast schon klassischer Vierklang der letzten Lebensjahre: Sturz, Knochenbruch, Komplikationen bei der Heilung, Pflegebedarf. Und so hat sich an einem Montag im Oktober der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, um die Erfinderin einer App zur Sturzprävention kennenzulernen. Die benötigt nur ein kurzes Video, das Senioren mit dem Smartphone aufnehmen können - und ein paar Antworten auf Fragen etwa nach Schwindelgefühlen oder Medikamenten, die sie in die App tippen. Anschließend gibt sie Ratschläge, wie sie einem Sturz vorbeugen können. Etwa indem sie den Rollator richtig einstellen, die Balance trainieren - oder auch einfach nur Stolperfallen wie Teppiche aus dem Weg räumen.

Als der Minister da ist, stellt sich Heinrichs, zwei Köpfe kleiner als er, neben ihn, lächelt in die Kameras, die Spahn auf seinem Ausflug nach Kreuzberg zu Unternehmen der digitalen Gesundheitswirtschaft begleiten. Diana Heinrichs nutzt den Moment, um Spahn eine türkisfarbene Mappe zu überreichen. Darin ist ein Manifest, das 48 Healthcare-Start-ups unterzeichnet haben. Bessere Bedingungen für ihre Firmen wie etwa einen leichteren Zugang zum Versorgungsystem fordern die Gründer.

Neben ihren politischen Forderungen eint die Gründer eine Gemeinsamkeit: Sie alle gehören zur Enkelgeneration derer, für die sie Technologien entwickeln. Oder anders: Sie alle sind angetreten, um eines der letzten analogen Wirtschaftsfelder digital aufzurollen, die Pflege. An seine Grenzen gestoßen ist das heutige System durch Fachkräftemangel und demografischen Wandel längst. Zuletzt waren laut Bundesagentur für Arbeit 24.000 Stellen in der Altenpflege nicht besetzt. Im Jahr 2030 werden nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung fast 500.000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen, wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen.

Dieser drastische Anstieg erklärt sich auch dadurch, dass sich parallel zur Alterung der Gesellschaft die familiären Strukturen grundlegend ändern. Derzeit werden gut drei Viertel aller Pflegebedürftigen zu Hause versorgt, in den allermeisten Fällen von weiblichen Verwandten. Doch weil Frauen immer häufiger berufstätig sind und zudem Kinder und Enkel oft nicht mehr am selben Wohnort wie ihre Eltern beziehungsweise Großeltern leben, können viele Familien die Betreuung zu Hause immer seltener leisten. In diese Lücke stoßen die Pflege-Start-ups. Ob es darum geht, einen alten Menschen, der wacklig auf den Beinen geworden ist, zum Arzt zu begleiten, ihm beim Essen und Anziehen zu helfen oder ihm vorzulesen - aus den Tätigkeiten, die Verwandte bisher umsonst leisten, machen junge Unternehmen ein Geschäft.

Careship zum Beispiel vermittelt über eine Internetplattform Alltagshelfer an Senioren. Talea vernetzt ambulante Pflegedienste, unterstützt sie in der Planung und hat einen eigenen Pool von Pflegekräften, um Personalschwankungen auszugleichen. Andere Firmen, wie Diana Heinrichs Unternehmen Lindera, sind im erweiterten Feld der Pflege und Altersmedizin unterwegs und bieten Produkte und Dienstleistungen für ältere Menschen an. Ichó etwa bietet einen interaktiven, elektronischen Ball zur Therapie von Demenzkranken. Er leuchtet in bunten Farben, gibt Tierstimmen oder Musik von sich - und reißt die Patienten so aus der für Demente typischen Verschlossenheit. Die App Nui hilft Angehörigen bei der Organisation des Pflegealltags.

Nicht hinter jeder Idee steckt Spitzentechnologie, aber sie alle tragen zu dem bei, was vielen älteren Menschen besonders am Herzen liegt: möglichst lange über ihren Alltag selbst zu bestimmen. So wie das Start-up Bringliesel, bei dem etwa Bewohner von Pflegeeinrichtungen ihr Lieblingsshampoo oder die vertraute Gesichtscreme aus der Drogerie bestellen können.Die Gründer agieren dabei in einem besonders anspruchsvollen Geschäftsgebiet. Eine Sturzpräventions-App zu entwickeln ist komplexer, als Schuhe zu verkaufen. Denn der Markt für Pflege und Gesundheit ist in Deutschland streng reguliert: Strikte Regelungen für den Einsatz von Personal, gedeckelte Zuzahlungen, hohe Anforderungen an den Datenschutz. Dazu kommen jahrzehntealte Strukturen und mächtige Akteure ...

