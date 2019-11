Jedes Jahr suchen die Paketdienste tausende zusätzliche Arbeitskräfte für die Hochsaison vor Weihnachten. Kunden müssen deshalb bald einen kräftigen Preisaufschlag zahlen. Dafür soll das Chaos in diesem Jahr ausbleiben.

Bei UPS ist Weihnachten Familienzeit. Wenn die Feiertage nahen, fordert der Konzern alle auf, mit anzupacken: Manager, Personaler, Marketing-Experten, und ja, auch die Familien der Zusteller. "Es kann dann vorkommen, dass ein Zusteller mit seiner Frau und seinem Sohn zusammen Pakete zustellt", teilt der Konzern mit. Gegen Bezahlung, natürlich.

Anfang November beginnt für die Paketdienste der Ausnahmezustand. Denn in den letzten beiden Monaten des Jahres bestellen die Deutschen so viel wie nie zuvor. Sie shoppen am Black Friday und ordern die Geschenke für Weihnachten. An manchen Tagen müssen die Zusteller so über 50 Prozent mehr Pakete ausliefern als üblich. Mit elf Millionen Paketen rechnet alleine DHL in den Tagen vor Heiligabend - pro Tag!

Um diese Mengen zu bewältigen, brauchen die Zustellfirmen zusätzliche Arbeitskräfte und Autos, modernere Sortiermaschinen und mehr Platz in ihren Paketzentren. Bei dem Stress in den Logistikzentren, der Auslastung am Limit, bei überarbeiteten Zustellern und ungeübten Aushilfskräften ging in der Vergangenheit viel schief. Und Kunden warteten vergeblich auf ihre Bestellungen. In diesem Jahr versprechen die Zustellfirmen: Das soll nicht mehr passieren, das Weihnachtschaos bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...