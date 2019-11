Die deutschen Börsengänge in laufenden Jahr enttäuschten die Anleger oder wurden verschoben. 2020 könnte deshalb ein umso spannenderes Börsenjahr werden.

Ende September heizten rund 380 Beschäftigte von Teamviewer zum Börsendebüt die Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett an. Sie zückten kleine Glocken und läuteten den Start der Göppinger Softwarefirma in eine neue Ära ein - 2019 immerhin mit rund 2,2 Milliarden Euro die fünftgrößte Aktienemission weltweit. So richtig geholfen hat das aber nicht. Die Aktie sank auf zuletzt 24,21 Euro und liegt fast acht Prozent unter dem Ausgabekurs.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den restlichen Unternehmen, die dieses Jahr in Deutschland neu an die Börse kamen. Selbst die Lkw-Tochter Traton des VW-Konzerns, neben Teamviewer die zweite Mega-Emission, konnte den Ausgabekurs nicht halten. Dasselbe gilt für die Global Fashion Group. Einzige Ausnahme bildet der IT-Dienstleister Frequentis.

Damit dürfte das Jahr für Aktien-Neuemissionen weitgehend abgehakt sein. Bisher beträgt das Emissionsvolumen 3,8 Milliarden Euro und damit etwas weniger als der langjährige Durchschnitt von vier Milliarden ...

