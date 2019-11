Die Bilanzsaison erreicht in dieser Woche in Deutschland ihren Höhepunkt. Den Anfang machen am Montag Siemens Healthineers und Telefonica.

Der Dax scheint am Montag die positive Entwicklung der Vorwoche fortzusetzen - der Index notiert vorbörslich leicht im Plus, laut außerbörslichen Handelsplattformen. Am Freitag erreichte der Dax ein neues Jahreshoch und verabschiedete sich bei 12.961 Punkten ins Wochenende. Auch der MDax und der SDax gewannen mehr als einen Prozent dazu. Grund für waren erbauliche Konjunkturdaten aus den USA und auch China.

Der US-Jobmarkt verlor im Oktober nicht so stark an Dynamik, wie erwartet. In China wuchs die Industrie wieder und auch die Export-Nachfrage. Ausnahmen von US-Zöllen wirkten hier positiv.

Weniger erfreulich als die Arbeitsmarktzahlen, waren jedoch die aktuellen Quartalsberichte der US-Firmen. Die Geschäfte vieler Konzerne blieben im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Am Montag erreicht auch die Bilanzsaison in Deutschland ihren Höhepunkt. Neben Siemens und der Telefónica wird auch der britische Billigflieger Ryanair seine Quartalszahlen vorlegen.

1 - Vorgabe aus den USA

Starke Wirtschaftsdaten aus den USA und China haben die Wall Street am Freitag auf Rekordjagd geschickt. Der Dow Jones-Index schloss 1,1 Prozent höher auf 27.347 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 8386 Punkte, der breit gefasste S&P 500 legte rund ein Prozent auf 3066 Punkte zu. Damit erreichten Nasdaq und S&P 500 neue Rekordhöhen.

Der US-Arbeitsmarkt verlor im Oktober mit 128.000 neu geschaffenen Jobs nicht so stark an Dynamik wie erwartet. Volkswirte hatten lediglich 89.000 vorhergesagt. Zugleich wurde die Zahl für September auf 180.000 von 136.000 kräftig nach oben revidiert. "Die US-Wirtschaft bleibt der Fels in der Brandung", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Bislang habe die US-Wirtschaft den anhaltenden Handelskonflikt mit China erstaunlich gut weggesteckt. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote stieg im Oktober von 3,5 auf 3,6 Prozent. Damit liege sie aber immer noch nahe ihres 50-Jahres-Tiefs, betonte Altmann.

Auch starke Konjunkturdaten aus China hellten die Stimmung zum Wochenschluss auf. Chinas Industrie wuchs im Oktober so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. "Das ist ein starkes Lebenszeichen der chinesischen Wirtschaft", sagte Altmann. Ermutigend sei vor allem die wieder anziehende Export-Nachfrage, ergänzte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Offenbar wirkte sich die Verschiebung von US-Strafzöllen positiv aus.

2 - Handel in Asien

Wachsender Optimismus auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China hat am Montag den asiatischen Aktienmarkt beflügelt. . Beide Seiten hielten ungeachtet des abgesagten Asien-Pazifik-Gipfels in Chile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...