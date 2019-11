SANOFI: POSITIVE RESULTATE IN PHASE-III-STUIDE FÜR TOUJEO Hypoport erwirtschaftet erstmals in der Unternehmensgeschichte eine Viertelmilliarde Umsatz in neun MonatenTelefonica Deutschland - Q3 Umsatz 1,87 Mrd (Prog 1,86) , ber Oibda 601 Mio (Prog 598) , bestätigt Jahresprognose Siemens Healthineers - Q4 Umsatz 4,1 Mrd (Prog 3,97) , net 502 Mio (Prog 483) , Div 0,80 (Prog 0,84) Siemens-Vorstand Helmrich optimistisch für Sparte Digital Industries, EaS Wirecard - Aktienrückkauf beginnt 5.11 für bis zu 2,5 Mio Aktien Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ...

