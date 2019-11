Der britische Werbekonzern WPP plc (ISIN: JE00B8KF9B49) wird an diesem Montag eine Zwischendividende von 22,70 Pence an seine Aktionäre ausschütten (Record day war der 4. Oktober 2019). WPP zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr betrug 60 Pence (ca. 0,69 Euro) je Aktie. Beim derzeitigen Börsenkurs von 11,19 Euro liegt ...

