Der Dax knüpft an eine erfolgreiche Vorwoche an und durchbricht die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten.

Der Deutsche Leitindex startet mit einem Durchbruch in die Woche: Nach langem ringen knackt der Deutsche Leitindex die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und startet mit 13.022 Punkten und einem Plus von 0,5 Prozent in die Handelswoche.

Auftrieb erhielt der Index durch Andeutungen der US-Regierung, womöglich auf Strafzölle für Importwagen zu verzichten. Nach positiven Gesprächen mit Autobauern in der Europäischen Union (EU), Japan und Korea könnten die USA Abstand von angedachten Zusatzabgaben nehmen, sagte Handelsminister Wilbur Ross der Agentur Bloomberg.

Es bestehe die Hoffnung, dass die Verhandlungen mit den Autobauern über deren Investmentpläne Früchte trügen und deshalb die 232 Zölle nicht in Kraft treten müssten. Auf der Gewinnerseite standen im Dax am Montag deshalb auch die Autowerte.

Der Dax gewann schon am Freitagnachmittag 0,9 Prozent auf 12.992 Punkte und erzielte damit ein neues Jahreshoch, scheiterte da jedoch noch an der 13.000-Punkte-Marke. Zum Handelsschluss lag der Dax rund 0,7 Prozent im Plus bei 12.961 Punkten.

In der Eurozone veröffentlichen die Marktforscher von Markit am heutigen Montag ihre Einkaufsmanagerindizes für die Industrie. Die Indikatoren basieren auf einer Unternehmensumfrage und geben Auskunft über die konjunkturelle Verfassung der Eurozone. In den USA stehen Auftragsdaten an, die Auskunft über die Investitionsfreude der Unternehmen liefern.

