Wi-Fi-Nutzer in städtischen Gebieten mussten schon früh die Erfahrung machen, dass die tatsächliche Kommunikationsleistung ihrer eigenen Netzwerkgeräte durch die Interferenzen benachbarter Router beeinträchtigt wurde. Eine der ersten Reaktionen auf dieses Problem bestand darin, einfach weitere Frequenzbänder hinzuzufügen. So hat Wi-Fi seine Unterstützung vom ursprünglichen 2,4-GHz-Band, das auch viele andere Protokolle sowie Bluetooth nutzen, auf zusätzliche Kanäle im Bereich um 5 GHz erweitert.

Um dem Problem der Frequenzknappheit entgegenzuwirken, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Techniken entwickelt, mit denen aktuelle Wi-Fi-Geräte mehr Daten in das Kernspektrum zwängen können. Diese reichen von ausgeklügelten Modulationsverfahren für die Übertragung mehrerer Datenbits pro Funksymbol bis hin zu Verfeinerungen der Antennendiversität, die gezielte Übertragungen an einzelne Empfänger ermöglichen. Auch den Vorschlag Wi-Fi in den Bereich oberhalb von 10 GHz zu verlagern, in dem Kanäle mit größerer Bandbreite und entsprechend hohen Datenraten verfügbar wären, haben die Verantwortlichen diskutiert.

Visible Light Communications

Visible Light Communications (VLC) kommt schon heute in Punkt-zu-Punkt-Backhaul-Anwendungen mit Datenraten von mehr als 100 Mbit/s in tiefen Schluchten und an anderen Orten zum Einsatz, an denen es nicht möglich ist, Kabel zu verlegen. Außerdem sind Untersuchungen im Gange, inwieweit sich durch lichtbasierte Übertragung die Konnektivität von Systemen außerhalb der Erdatmosphäre und unter der Wasseroberfläche verbessern lässt. Hohe HF-Streuungen unter Wasser erschweren jedoch den Aufbau einer zuverlässigen Kommunikation jenseits von Signalen mit extrem niederfrequenten Trägern und entsprechend niedrigen Datenraten.

Doch während Wasser auch den roten Frequenzbereich des sichtbaren Lichts stark absorbiert, sind blau-grüne Laser laut jüngsten Forschungsstudien in der Lage, Daten mit einer Rate von bis zu 100 Mbit/s über mehrere Dutzend Meter zu übertragen. Die NASA testet einen modulierten Infrarot-Laser, der erheblich größere Entfernungen überwinden kann und für die Boden-Weltraum-Kommunikation vorgesehen ist. Um die Dämpfung durch Wolken zu vermeiden, wechselt der 622-Mbit/s-Kanal zwischen verschiedenen Bodenstationen, die gemeinsam mit einem umlaufenden Satelliten kommunizieren.

Die Li-Fi-Variante der VLC-Kommunikation

Die Li-Fi-Variante der VLC-Kommunikation haben die Verantwortlichen für bodenständigere Anwendungen entwickelt. Sie nutzt speziell angepasste LED-Lampen, die sich auch in handelsüblichen Leuchten einsetzen lassen. In vielen dieser Leuchten ist eine High-Brightness-LED verbaut, die Licht ...

