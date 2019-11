Erst vor wenigen Tagen hatten wir den Lesern von GOLDINVEST.de den Goldexplorer MegumaGold (CSE NSAU / WKN A2JNEA) vorgestellt. Seitdem konnte die Aktie des Unternehmens, das auf den Spuren von Atlantic Gold in Nova Scotia wandelt, in Toronto bereits um 33,33% zulegen. MegumaGold verfügt mit 11.147 Claims, die sich über eine Fläche von insgesamt 179.280 Hektar erstrecken, über eine der größten Landpositionen in der kanadischen ...

