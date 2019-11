bet-at-home .com, der börsennotierte Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming, hat Zahlen für die ersten drei Quartale vorgelegt und sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn zugelegt. In den ersten drei Quartalen 2019 lag der Brutto-Wett- und Gamingertrag im kumuliert bei 106,8 Mio. Euro und damit über dem Wert der Vorjahresvergleichsperiode, welcher die Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland umfasste. Die Wett- und Gamingeinsätze belaufen sich im Berichtszeitraum auf 2,4 Mrd. Euro und liegen damit um 5,7 % über dem Niveau der Vorjahresvergleichsperiode. Das EBITDA konnte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019 um 12,8% auf 27,0 Mio. Euro gesteigert werden, das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 25,6 Mio. Euro in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...