Zürich (awp) - Die Privatbank Julius Bär hat Yvonne Suter per 4. November 2019 zur Leiterin Corporate Sustainability and Responsible Investment (CSRI) ernannt. In dieser Funktion ist sie für die Weiterentwicklung der CSRI-Strategie der Gruppe in allen Unternehmensbereichen verantwortlich, wie das Institut am Montag mitteilte. Suter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...