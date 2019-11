Zwar ist der Black Friday in Deutschland inzwischen bekannt, viele Verbraucher haben im Rahmen dessen aber noch nie etwas gekauft. Händler können das ändern - wenn sie die Zielgruppen kennen und entsprechend ansprechen.

Der Black Friday ist in den USA immer der Freitag nach Thanksgiving. Diesen traditionellen Zusammenhang gibt es in Deutschland zwar nicht, aber trotzdem ist der Black Friday bekannt - als Tag, an dem besonders der stationäre Handel Rabatte auf viele Produkte gibt und an dem spätestens das Weihnachtsgeschäft eingeläutet wird. Drei Tage später findet dann der Cyber Monday statt - ebenfalls ein Tag, an dem die Verbraucher vieles günstiger als sonst einkaufen können, und zwar in erster Linie bei Online-Shops.

Der Black Friday ist dieses Jahr der 29. November. Während die Verbraucher vor diesem Tag nicht viel machen können, außer sich bei entsprechendem Interesse zu informieren, welcher Händler wohl auf welche Produkte welche Rabatte einräumt, um sich auf die Rabatt-Schlacht vorzubereiten, sieht das bei den Händlern selbst anders aus.

Die Easy Converter müssen erst noch zu Käufern werdenDenn obwohl der Black Friday und der Cyber Monday seit Jahren die Umsätze steigen lassen, gibt es aus Händlersicht stetig Optimierungspotenzial - etwa, indem sie die entsprechenden Zielgruppen adäquat ansprechen.

Für die diesjährige Black-Friday-Saison haben wir mit unserem Zielgruppen-Segmentierung-Tool Profiles daher zwei wichtige Zielgruppen identifiziert:

Die eine Zielgruppe nennen wir die Black Friday Repeat Buyer. Die Zielgruppe der potenziellen Wiederholungstäter haben bereits im vergangenen Jahr im Rahmen des Black Friday oder Cyber Monday geshoppt. Generell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...