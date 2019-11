Zero Track eignet sich für attraktive Lichtlösungen im Privatbereich, aber auch für filigrane Anwendungen im Architektur-, Ausstellungs- und Retailbereich.

Das Zero Track-System hat eine Aufbauhöhe von nur 7 mm. Die kleinen Stromschienen integrieren sich in unterschiedlichste Architekturen und lassen sich an Decken und Wänden nahezu nahtlos montieren. Mit Stromschienen in den Standardlängen von 1 m, 2 m oder 3 m lassen sich lineare Lösungen ebenso umsetzen wie geometrische Konturen, die über Eckverbinder miteinander verbunden werden. Lediglich alle zehn Meter muss eine Stromeinspeisung erfolgen.

Leuchten in kleinen Bauformen

Passend zu Zero Track hat »FLOS« verschiedene ...

