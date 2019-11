Im Arbeitskreis Klima-technik arbeiten zurzeit Professoren und Dozenten zusammen, die aktiv die Ausbildung an Hochschulen mit dem Schwerpunkt Klima- und Kältetechnik durchführen. Der Arbeitskreis thematisierte bei seinem Besuch in Ratingen aktuelle Themen aus Forschung und Entwick-lung ebenso wie Marktent-wicklungen, die Einzug in die Ausbildung, Planung und Ausführung von TGA-Systemen halten.

Bei ihrem Besuch informierten sich die Mitglieder des Arbeitskreises über neue Produktlösungen und Weiterentwicklungen in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnologie. "Der Wissenstransfer ist uns nicht nur mit unseren kaufenden Kunden, sondern auch mit der Lehre und Wissenschaft, sehr wichtig. So können wir Trends frühzeitig erkennen und mit diesem Wissen neue Lösungen schaffen sowie bestehende Produkte weiter entwickeln", erklärt dazu Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. "Für den gemeinsamen Erfolg fördern wir regelmäßig den Informationsaustausch und fachlichen Dialog mit Hoch- und Fachhochschuldozenten."

Die Mitglieder des Arbeitskreises ...

