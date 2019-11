Kettler, Loewe, Gerry Weber: Das sind große Marken in großer Not. Sechs Regeln, die Unternehmer beachten sollten, um Namen mit Generationenvertrauen zu bewahren.

Der Job an der Spitze des Birkenstock-Konzerns kann ein hartes Schicksal sein: Ob an heißen Sommertagen im Büro, bei Geschäftsterminen in Anzug und Krawatte oder bei Außenterminen unter dem Gefrierpunkt - Oliver Reichert trägt seine Birkenstock-Latschen zu allen möglichen Anlässen. Die Schuhe begleiten ihn praktisch jeden Tag, sagt Reichert selbst. Es ist ein Statement, das der Mann noch ein bisschen konsequenter setzen muss als andere. Schließlich waren er und sein Co-Chef Markus Bensberg die ersten familienfremden Manager an der Spitze des Hauses, als sie vor sechs Jahren ihren Job antraten - in einer 245 Jahre währenden Unternehmensgeschichte. Das Experiment ist offenbar gelungen: Reichert hat die verstaubte Marke aufpoliert.

So konnte er die Anzahl der verkauften Schuhpaare von rund zwölf Millionen im Jahr 2013 auf 22,7 Millionen im Geschäftsjahr 2017/18 steigern. Galten Birkenstock-Sandalen noch vor einigen Jahren als das Schuhwerk der Alten und Kranken, sind sie heute ein modisches Accessoire. Reichert ist deshalb einer der wenigen im Land, die eine der schwierigsten Fragen der familiengeführten Wirtschaft glaubwürdig beantworten können: Wie hält man eine uralte Marke dauerhaft am Leben? Und wie belebt man sie, wenn außer Nostalgie nur noch wenig von ihr übrig ist?

Erfolgsgeschichten wie die von Birkenstock sind derzeit dringend gesucht. Reihenweise kämpfen Traditionsmarken gerade ums Überleben - oder haben den Kampf gar schon verloren. Kettler etwa, bis zuletzt von seinen Kunden mit einem überragenden Vertrauen ausgestattet, ist endgültig pleite. Nach 70 Jahren, ikonischen Produkten wie dem Alu-Rad oder dem Kettcar und drei Insolvenzanträgen ist das Aus des Unternehmens aus dem sauerländischen Ense nun besiegelt. Auch für Loewe, eine technologische Ikone der Vergangenheit, endet die Zukunft wohl 2019. Ganz zu schweigen von all den einheimischen Modehäusern vom Schlage Gerry Weber, die es in den vergangenen Jahren endgültig oder beinahe dahingerafft hat. Um nicht in die Kettler-Falle zu tappen, müssen Traditionsunternehmen bereit sein, über ihre Tradition hinauszuwachsen - und mit Konventionen zu brechen.

1. Gesellschaftliche Verantwortung zeigenSo wie Oliver Reichert. Mit seinem roten Bart und den wilden Wellen auf dem Kopf, den knielangen Bermudashorts verkörpert er den Imagewandel von Birkenstock schon auf den ersten Blick. Ein bisschen öko, ein bisschen lässig. "Die Identifikation mit dem eigenen Produkt ist ein ganz wichtiger Punkt, der auf die Glaubwürdigkeit des Unternehmens einzahlt", sagt Frank Maikranz, Wirtschaftswissenschaftler und Gründungsdirektor des Centrums für Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand (Centim) der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wenn der Geschäftsführer nach außen selbst als sein bester Kunde auftritt, spreche das für die Qualität des Produkts.

Denn die ist nur selten der Knackpunkt bei den großen Markenunternehmen - den gescheiterten ebenso wie den existierenden. Birkenstock etwa produziert hauptsächlich in Deutschland. Lediglich die geschlossenen Schuhe werden in Portugal hergestellt. So zeigt das Unternehmen, dass es soziale wie ökologische Verantwortung übernimmt. Am Standort St. Katharinen in Rheinland-Pfalz arbeiten Mensch und Maschine nebeneinander. Während im Obergeschoss des Produktionsgebäudes die Riemen und Sohlen per Hand von geschulten Mitarbeitern nach Augenmaß an das Korkbett geklebt werden, laufen in den großen Hallen im Untergeschoss halbfertige Sandalen in schwere Maschinen hinein, die den Rest der Arbeit machen. Am Rande eines meterlangen Laufbandes steht eine Frau, die - als wäre sie selbst motorbetrieben - im Sekundentakt beidhändig zwei Fußbetten auf das Band legt. Ein rechtes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...