Der chinesische Konzern Huazhu kauft die Kette und weitere Hotelmarken vom ägyptischen Eigentümer. Steigenberger soll weiter expandieren.

Die deutsche Hotelgruppe Steigenberger kommt in chinesische Hände. Der ägyptische Tourismus-Unternehmer Hamed El-Chiaty ("Iberotel", "Sol y Mar") verkauft die Steigenberger-Dachgesellschaft Deutsche Hospitality für 700 Millionen Euro an den chinesischen Hotelbetreiber Huazhu, wie der neue Eigentümer am Montag mitteilte.

Zur Deutsche Hospitality gehören insgesamt 118 Hotels in 19 Ländern unter den Marken Steigenberger, Intercity Hotel, MAXX by Steigenberger, Jaz in the City und die erst im vergangenen ...

