An den Beginn stelle ich heute die Heftrücken des Börse Social Magazine, der jüngste Balken am Bild ganz rechts wird den ATX bei 3139,59 Punkten zeigen, im Vergleich mit dem Balken von September ein Plus von 4,28%. Zur Erinnerung: Unser Heftrücken reicht von 0 bis 5000 ATX-Punkte. Ausgezeichnet im Magazine ist auch jeweils die monatsbeste Aktie im ATX. Das war im Oktober FACC mit +8,6%, was den Sieg im Aktienturnier noch einmal untermauert.FACC ( Akt. Indikation: 12,10 /12,17, 2,75%) Mit dem Depot (wikifolio) haben wir heute Bawag bei 36,76 wieder aufgestockt, zuletzt hatten wir bei 38,38 Euro (teil)verkauft. Der weitere Cerberus-Rückzug ist positiv zu werten. Das wikifolio ist heute Vormittag übrigens year-to-date erstmals bei mehr als 20 Prozent Plus ....

Den vollständigen Artikel lesen ...