Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" (Rosgix) schloss am Freitag mit 2.632,84 Punkten, gegenüber dem Vorwochenschluss mit 2.647,81 Punkten etwas leichter. Die ytd Performance liegt nun bei +12,60 Prozent, yoy kommt der Rosgix auf +14,34 Prozent, seit Start per Ultimo 2014 wurden 163,28 Prozent Wertzuwachs erzielt. International baut sich ein Mega-IPO auf: Saudi-Arabien gab am Sonntag formell den Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco bekannt. Das Börsendebüt in Riad ist im Dezember geplant. Kronprinz Mohammed bin Salman sei bereit, eine Bewertung zwischen $1,6 und $1,8 Billionen zu akzeptieren. Im Konsortium befinden sich u.a. Credit Suisse, UBS und Deutsche Bank. Das deutsche Biotech-Unternehmen Centogene bereitet einen ...

