Wer in der Nachfolge von John Bercow künftig "Order, order!" im britischen Unterhaus ruft, wird am heutigen Montag entschieden. Unterdessen wird Bercow zum Star eines Elektro-Hits.

Im Rennen um die Nachfolge des vergangene Woche abgetretenen Unterhauspräsidenten John Bercow treten sieben Kandidaten zur Wahl an. Das teilte das Parlament am Montag mit. Das Auswahlverfahren soll um 15.30 Uhr beginnen.

Das Amt des "Speaker of the House" gilt als eine der einflussreichsten Positionen im Politik-Betrieb von Westminster. Er erteilt und entzieht Abgeordneten das Wort, entscheidet über die Zulässigkeit von Anträgen und vertritt die Kammer unter anderem gegenüber der Königin und dem Oberhaus (House of Lords).

Als Favoriten gelten die Labour-Abgeordneten Lindsay Hoyle, bisher Vize-Sprecher, und Harriet Harman, die dienstälteste Parlamentarierin. Von den Konservativen werden Eleanor ...

