Der Kurs von Nestlé bewegt sich kurzfristig in einer Abwärtssequenz und dreht zuletzt am Widerstand von 107,79 CHF. Es ist die nächsten zwei bis drei Wochen wahrscheinlicher, dass der Kurs die Marke von 103 CHF und darunter anpeilt. Kurzfristig besteht ein Vorteil auf der Short Seite. Nestlé, der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern, konnte die Anleger nur bedingt zufriedenstellen. Der Konzern hat in den ersten neun Monaten mit einem Umsatz von CHF 68,4 Mrd. die Analystenschätzungen von CHF 68,7 ...

