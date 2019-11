Ilmars Rimsevics soll eine Urlaubsreise spendiert bekommen und 250.000 Euro angenommen haben. Er durfte aber bisher sein Amt weiter ausüben.

In Lettland hat der Prozess gegen Zentralbankchef Ilmars Rimsevics begonnen, der in eine Korruptionsaffäre verstrickt sein soll. In einem Gericht im Ostseebad Jurmala vor den Toren der Hauptstadt Riga fand am Montag die erste Anhörung statt.

Rimsevics, der auch dem Rat der Europäischen Zentralbank angehört, wird die Annahme von Bestechungsgeld und Geldwäsche vorgeworfen.

"Ich freue mich sehr, dass das Gericht heute endlich seine Arbeit beginnen kann. Ich ...

