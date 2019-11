Dem deutschen Reisekonzern Thomas Cook läuft die Zeit davon. Interessenten gibt es bislang vor allem für Teile des Unternehmens.

Der insolvente deutsche Reisekonzern Thomas Cook steht vor der Zerschlagung. Bislang liege kein belastbares Angebot für die Fortführung des Unternehmens als Ganzes oder für das Veranstaltergeschäft der Thomas Cook Touristik GmbH vor, erklärten die vorläufigen Insolvenzverwalter und das Unternehmen am Montag in Oberursel bei Frankfurt. "In Folge dessen muss die Thomas Cook Touristik GmbH nun aus rechtlichen Gründen die Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs zum 1. Dezember 2019 vorbereiten."

Eine Lösung für den Konzern als Ganzes ist damit zwar nicht endgültig auszuschließen. Bislang zeichnet sich aber vor allem Interesse von Käufern an einzelnen Firmenteilen ab. Mit den angestrebten Verkäufen könnte den Angaben zufolge gut die Hälfte der etwa 2100 Jobs in Deutschland gesichert werden.

"Wir und die vorläufige Insolvenzverwaltung führen nach ...

