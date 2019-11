Im Vergleich zum Jahresbeginn liegt der Dax deutlich im Plus. Jetzt entscheidet sich, ob die Börse bis Jahresende nochmal nachlegt. Was für eine Jahrendrally spricht und welche Aktien besonders profitieren dürften.

Kleines Quiz: Wie nennt man ein Projekt, das an und für sich von großer Wichtigkeit ist, an dem viele vermeintlich bedeutsame, mitunter auch namhafte Personen mitwirken, bei dem aber letztendlich auch nach Monaten der Aktivitäten unter dem Strich nichts passiert? BER? Naja, das wäre zwar eine mögliche Lösung - noch richtiger, da noch weitreichender ist aber: Brexit.

An und für sich sind nahezu alle von diesem Thema genervt. Seine Gegner sowieso, mittlerweile angesichts der Zähigkeit der Prozesse wahrscheinlich sogar seine Fürsprecher. Und mittendrin auch die Journalisten, die Tag für Tag darüber berichten müssen, dass es eigentlich nichts Neues zu berichten gibt. Wenn es allerdings einen Aspekt am Brexit gibt, der sich positiv sehen lässt, dann ist es der Umstand, dass sein langes Hin-und-her die Börsianer längst Brexit-resistent gemacht hat. Beweis gefällig? Das Jahr 2019 ist trotz der ganzen Irrungen und Wirrungen um den Ausstieg der Briten - Stand heute - bislang ein gutes Börsenjahr, der Dax liegt deutlich im Plus.

Überhaupt ist es erstaunlich, wie positiv sich der Aktienmarkt entwickelt hat - angesichts der Störfeuer, denen er von vielen Seiten ausgesetzt ist. Zumal viele dieser Unruheherde nicht nur politische, sondern durchaus ernstzunehmende wirtschaftliche Implikationen hatten. Politischen Börsen spricht man ja seit jeher kurze Beine zu. ...

