In der um 22.58 Uhr gesendeten Meldung muss es im letzten Satz des zweiten Absatzes korrekt heißen: Für 2018 waren dies 1,50 (NICHT: 1,45) Euro je Aktie, was einer Dividendenquote von 44 (NICHT 42,4) Prozent entsprach.

Es folgt eine korrigierte Fassung:

SAP plant 1,5 Mrd Euro für Sonderdividende und/oder Aktienrückkauf

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP plant Aktienrückkäufe und/oder eine Sonderdividende im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro für den Zeitraum bis Ende 2020. Damit gibt der Softwarekonzern erste Hinweise zu seinen im April angekündigten Maßnahmen zur erweiterten Kapitalallokation. Begründet wird die Entscheidung mit der positiven finanziellen und operativen Entwicklung. Genaueres soll auf dem Kapitalmarkttag am 12. November in New York folgen. Zudem verwies das Unternehmen auf das Marktumfeld und die operative Entwicklung als Einflussfaktoren zu Zeitpunkt und Art der Ausschüttungen.

Mit dem Geld sollen zusätzliche Kapitalausschüttungen an die Aktionäre gehen, denen der Vorstand bislang eine reguläre Dividende von mindestens 40 Prozent des IFRS-Gewinns nach Steuern zugesichert hat. Für 2018 waren dies 1,50 Euro je Aktie, was einer Dividendenquote von 44 Prozent entsprach.

SAP betonte in der Mitteilung, Aufsichtsrat und Vorstand seien der festen Überzeugung, dass die eingeschlagene Strategie von Investitionen in Innovation und profitables Wachstum in Verbindung mit einer Politik konsequenter Kapitalausschüttungen langfristig zu einer Maximierung des Unternehmenswertes für die Aktionäre führt.

