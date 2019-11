In der Ukraine-Affäre haben die Demokraten begonnen, Befragungsprotokolle publik zu machen. Als erstes veröffentlichten sie die Aussagen der früheren US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch.

Die US-Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichen Mitschriften zu ihren Vorermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. In den ersten am Montag publik gemachten Dokumenten waren Aussagen der früheren US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, zu lesen. Sie sei von ukrainischen Beamten gewarnt worden, Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani und dessen Verbündete planten, "Dinge zu tun, einschließlich gegen mich". Das gab sie laut der Mitschrift bei ihrer Kongressaussage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...