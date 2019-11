Thüringens CDU hatte vergangene Woche klargestellt, dass sie keine Koalition mit der AfD eingehen wird. In einer Erklärung verlangen nun dennoch mehrere Lokalpolitiker Gespräche mit der AfD.

In Thüringens CDU gibt es eine Debatte über Gespräche mit der AfD. Mehrere Lokalpolitiker der CDU widersetzten sich am Montag dem Beschluss des CDU-Landesvorstandes von vergangener Woche, in dem eine Koalition mit der Linkspartei und der AfD abgelehnt wird. In einer Erklärung, die von 17 Kommunalpolitikern unterzeichnet wurde und über die der "Tagesspiegel" und die "Welt" berichteten, werden jedoch "ergebnisoffene Gespräche" mit der AfD gefordert. Außerdem werden ...

