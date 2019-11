Nach Rekordständen beim Dax und den US-Indizes am Montag dürfte es für die Märkte weiter bergauf gehen. Im Handelsstreit gibt es neue positive Signale.

Der Dax hat in den vergangenen Wochen die Jahresendrally ein wenig vorweggenommen. Auch am Montag ging es in Frankfurt aufwärts, der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,35 Prozent bei 13.136 Punkten aus dem Handel - der höchste Stand seit 1,5 Jahren.

Geht es am Dienstag weiter voran? Die vorbörslichen Kurse sprechen dafür. Auf der außerbörslichen Handelsplattform IG notierte der Dax am frühen Morgen 0,24 Prozent höher bei 13.156 Punkten. Die Vorgaben aus Übersee fielen zudem sehr gut aus. Hoffnungen auf neue Fortschritte im Handelsstreit sorgten für neue Rekordstände beim Dow Jones, S&P 500 und auch beim Nasdaq-Index. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte erklärt, er sehe keinen Grund, warum nicht am Montag ein Teilabkommen unterzeichnet werden könne.

Handelsimpulse finden sich an diesem Dienstag vor allem aus Unternehmenssicht. Konzerne wie Evonik, Hugo Boss und Schaeffler legen Quartalszahlen vor. Zudem könnten sich die Beschlüsse des Autogipfels in Berlin auf die zuletzt steigenden Automobilwerte auswirken.

1 - Vorgabe aus den USA

Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China hat für Rekordstände an den US-Börsen gesorgt. Alle drei wichtigen Indizes stiegen auf neue Rekordhochs. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte pendelte im Verlauf zwischen 27.517 und 27.402 Punkten. Er ging mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 27.462 Zählern aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 3078 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 8433 Stellen vor.

2 - Handel in Asien

Positive Nachrichten im Handelsstreit der USA mit China lassen auch die asiatischen Anleger zugreifen. "Die wirtschaftlichen Unsicherheiten nehmen ab. Das bedeutet, dass diejenigen, die ihre Aktivitäten sowohl in der Realwirtschaft als auch auf den Finanzmärkten zurückgehalten haben, nun wieder aktiv werden", sagte Masaru Ishibashi, General Manager bei der Sumitomo Mitsui Bank.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. ...

