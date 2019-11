Die aktuell längste Serie: Fresenius Medical Care mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.54%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Montag SolarWorld mit 14,57% auf 0,08 (20% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor Noble Corp plc mit 12,44% auf 1,34 (0% Vol.; 1W 8,60%) und Sanochemia mit 11,80% auf 1,80 (13% Vol.; 1W 4,65%). Die Tagesverlierer: Under Armour mit -18,92% auf 17,14 (719% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -19,11%), Epigenomics mit -16,96% auf 0,93 (2961% Vol.; 1W -25,30%), William Hill mit -12,66% auf 176,25 (248% Vol.; 1W -11,92%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (47180,98 Mio.), Rio Tinto (32091,01) und HSBC Holdings (23915,75) ....

