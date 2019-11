Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Patrizia Immobilien -3% auf 18,42, davor 5 Tage im Plus (6,93% Zuwachs von 17,76 auf 18,99), QSC +2,62% auf 1,252, davor 5 Tage im Minus (-3,63% Verlust von 1,27 auf 1,22), Paion -2,4% auf 2,03, davor 4 Tage im Plus (5,05% Zuwachs von 1,98 auf 2,08), Frequentis -0,72% auf 19,4, davor 4 Tage im Plus (2,4% Zuwachs von 19,08 auf 19,54), Schaeffler+6,6% auf 7,942, davor 4 Tage im Minus (-8,27% Verlust von 8,12 auf 7,45), Hennes & Mauritz +0,05% auf 201,5, davor 4 Tage im Minus (-2,71% Verlust von 207 auf 201,4), Play Communications-1,93% auf 6,85, davor 3 Tage im Plus (3,02% Zuwachs von 6,78 auf 6,99), AT&T -0,15% auf 38,89, davor 3 Tage im Plus (2,34% Zuwachs von 38,06 auf 38,95), Home24 -3,27% auf 4,45, davor 3 Tage im Plus (13,13% Zuwachs von 4,07 ...

