Immer größere Krisen bedrohen Teile der Menschheitsfamilie. Wie wir als Gemeinschaft reagieren sollten.

Die Antwort auf die Frage, was es heißt, Kosmopolit zu sein, hat zwei Komponenten: Zum einen, so sagt der römische Redner und Staatsmann Cicero, geht es darum, zu erkennen, dass wir alle unser Menschsein teilen und miteinander verbunden sind. Das bedeutet in der Praxis, jeden Menschen zu respektieren und gut mit ihm umzugehen. Wir können uns auch heute mit vielen Menschen darauf einigen, dass Cicero hier weise Worte gesprochen hat.

Die zweite Komponente aber ist viel schwieriger. Sie fragt danach, was wir diesen anderen Menschen schulden. Was also tun, wenn das Nachbarland von einem Erdbeben oder eine Hungersnot heimgesucht wird. Helfen ja, würde auch Cicero sagen, aber wie viel Unterstützung ist angemessen und wo verläuft die Grenze zum eigenen Erhalt?

Wir haben uns in Europa diese Frage angesichts der Flüchtlingskrise gestellt, die aufgrund des syrischen Bürgerkriegs ausgebrochen war: Humanitäre Hilfe ja, aber wie viel und wie genau soll sie aussehen? Ein solches Abwägen ist insofern immer ein Spagat, weil sie auf dem schmalen Grat stattfindet zwischen der Würde, die wir allen Gliedern der Menschheitsfamilie zuschreiben, und der materiellen Unterstützung, die wir denen, denen wir näher stehen, eher gewähren (sollen und müssen wie auch Cicero sagen würde), als jenen, die weit weg ...

