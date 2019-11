Sehr verehrte Leserinnen und Leser, der DAX konnte gestern erstmals wieder seit Juni 2018 die 13.000-Punkte-Marke überwinden, an der er in der Vorwoche noch zu scheitern drohte. 3 Faktoren sind für diesen Kursschub verantwortlich. Gute Nachrichten zum Handelsstreit und zur US-Konjunktur treiben die Kurse Erstens gab es am Freitag positive Wirtschaftsdaten, insbesondere vom US-Arbeitsmarkt. Zweitens kamen zuletzt sowohl aus den USA als auch aus China weitere ermutigende Signale, welche die Hoffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...