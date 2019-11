Der Zahlungsdienstleister Wirecard sieht sich nach eigenen Prüfungen vom Vorwurf der Bilanzfälschung entlastet. "Die Darstellungen in der FT sind falsch", sagte Wirecard-Chef Markus Braun in einem Interview des Handelsblatts. Wirecard hat die Jahre 2016, 2017 und 2018 überprüft. "Mit dem Ergebnis, dass alle Umsätze korrekt verbucht wurden und alle Geschäftsbeziehungen authentisch sind." Die externe Prüfung durch die KPMG wird noch einige Monate dauern. Der bereits angekündigte Aktienrückkauf in Höhe von 200 . ...

