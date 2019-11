Diok RealEstate wird erstmals mit einem Rating der international renommierten Agentur S&P bedacht und beschließt parallel die Aufstockung seiner ausstehenden Schuldverschreibung 2018/23 um weitere bis zu 75 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: Wandel-TSV der ABO Wind in Eigenkapital gewandelt und NZWL beschließt Umtauschangebot von Altanleihe in Neuemission. Diok RealEstate AG erhält Rating von S&P: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...