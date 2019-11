Für Deutschlands größten Immobilien-Konzern Vonovia laufen die Geschäfte dank Auslandszukäufen und steigender Mieten in Großstädten weiterhin gut. Bei dem Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO) will das DAX-Unternehmen das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,165 bis 1,215 Milliarden Euro erreichen, wie Vonovia am Dienstag bei Vorlage der Neunmonatszahlen in Bochum mitteilte.In den ersten ...

