SW Umwelttechnik erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz in Höhe von 70,6 Mio. Euro (VJ 55,2 Mio.), dies entspricht einer Steigerung von 28 Prozent zur Vorjahresperiode. Das EBIT ist mit 8,5 Mio. Euro ebenfalls stark gestiegen (VJ 5,7 Mio.). Das EBITDA wird mit 11,3 Mio. Euro ausgewiesen, dies entspricht einer 40%-igen Steigerung. Ebenfalls deutlich stieg das Ergebnis nach Steuern auf 5,7 Mio. Euro (VJ 3,5 Mio.). Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik: "Wir haben die außergewöhnliche Marktsituation in Ungarn und Rumänien für uns verwertet und so ein weit zweistelliges Umsatz- und Ertragsplus erwirtschaftet." Er ergänzt: "Mit dem Gesamtjahr 2019 werden wir das sehr erfolgreiche vorige Geschäftsjahr übertreffen: Wir rechnen ...

