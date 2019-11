Junge Berufstätige in Deutschland legen mehr Wert auf ein hohes Gehalt als auf Weiterbildung und Work-Life-Balance. Deshalb zieht es sie zu großen Konzernen, zeigt eine aktuelle Untersuchung.

Im Grunde sind deutsche Arbeitnehmer einfach gestrickt. Zumindest, wenn man Tina Smetana glaubt. Und das kann man. Kaum jemand weiß so gut, was sich junge Menschen in Deutschland von ihren Arbeitgebern wünschen, wie die Deutschlandchefin der Employer-Branding-Beratung Universum. Regelmäßig lässt sie Studenten und Berufseinsteiger nach ihren Bedürfnissen befragen, um zu erfahren, was ein Unternehmen für diese Zielgruppe attraktiv macht.

Das Young Professional Survey 2019 von Universum, das der WirtschaftsWoche exklusiv vorab vorliegt, gibt darauf eine Antwort, die so ernüchternd wie erwartbar ist: Sie wollen Geld. "Ein hohes Grundgehalt ist über alle unsere Zielgruppen hinweg das wichtigste Attribut für einen attraktiven Arbeitgeber", sagt Smetana - und ergänzt: "Im globalen Vergleich ist Deutschland damit eine absolute Ausnahme." In Ländern wie Frankreich oder auch in Indien seien zum Beispiel ein freundliches Arbeitsumfeld wichtig, anderswo die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten entscheidend. Nur hierzulande steht der Gehaltsscheck auf Rang eins.

Dass das Folgen hat für die Wahl des Arbeitsplatzes, zeigt das Ranking ebenfalls. Rund 12.000 Berufseinsteiger aus 35 Branchen wurden dazu befragt, für welches Unternehmen sie am liebsten arbeiten würden. Sie tummeln sich vorwiegend dort, wo gut bezahlt wird: bei großen Konzernen aus Industrie und Technologie. Wirtschaftswissenschaftler zieht es zum Beispiel am stärksten zum Autobauer BMW. Danach folgen Porsche, Google, Daimler und Audi. Ingenieure finden Porsche besonders attraktiv, auf den Plätzen danach sehen sie BMW, Audi, Bosch und Daimler noch unter den ersten Fünf.

Selbst unter Informatikern sind die Automobilkonzerne laut Ranking gern gesehene Arbeitgeber: Nach Google auf dem ersten Platz folgt zunächst Microsoft. Danach haben sich aber BMW und Audi vor den Softwarekonzern SAP geschoben. Naturwissenschaftler zieht es dagegen eher in die Chemiebranche: Als Erstes nennen sie Bayer, gefolgt von Roche, BASF, Novartis - und an fünfter Stelle den öffentlichen Forschungsträger Fraunhofer-Gesellschaft.Grundsätzlich könnte die Botschaft an Unternehmen also lauten: Hauptsache ihr zahlt viel, dann kommen die begehrten Fachkräfte schon von selbst. Doch so einfach ist es auch wieder nicht, wie Tina Smetana weiß. "Wer zwei Firmen zur Auswahl hat und nur das Gehalt kennt, entscheidet sich für das bessere Gehalt", sagt sie. Diesen Effekt könne man aber abfangen, indem man andere Dinge in den Vordergrund der Arbeitgebermarke rücke. "Wenn ich als Bewerberin weiß, dass ich flexible Arbeitszeiten und regelmäßige Weiterbildungen bekomme, kann das den entscheidenden Unterschied machen", sagt Smetana, "Wenn ich das nicht weiß, erhält das Gehalt eine größere Bedeutung."

Damit beschreibt sie den ersten Schritt einer erfolgreichen Werbung um Mitarbeiter: All das, was man zu bieten hat, auch zu kommunizieren. Der zweite Schritt: diese Werbung auch noch passend auf den jeweiligen Bewerber zuzuschneiden. "Jede Zielgruppe braucht eine andere Ansprache", sagt die Universum-Deutschlandchefin. So könne man jungen ITlern zum Beispiel die Möglichkeit flexibler Arbeit stärker präsentieren, Studierenden in den Ingenieurwissenschaften dagegen die innovationsfördernden Arbeitsbedingungen.

Überhaupt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...