Nachdem die Aktie von PowerCell Sweden monatelang nur eine Richtung kannte, nach oben, ist dieser Aufschwung zuletzt ein wenig ins Stocken geraten: Am Montag verloren die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten von 15,50 auf 14,42 Euro. Auch am Dienstag startete PowerCell deutlich im Minus, in der ersten Handelsstunde rutschte die Aktie unter 14 Euro. Das überrascht - hatte das Unternehmen am Montag doch Großes verkündet. Im wahrsten Sinne. Bald strengere Vorschriften PowerCell habe mit der norwegischen ... (Achim Graf)

